Лукашенко поговорил с Путиным о протестах в Беларуси. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним «ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь». Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

После беседы двух президентов Кремль распространил сообщение, в котором говорится, что Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором решении всех проблем в Беларуси. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений».

Ранее 15 августа Лукашенко заявил на совещании в Минске: «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда».

По мнению Лукашенко, Беларусь столкнулась с агрессией и внешним вмешательством, в стране применяют «методички цветных революций».

В Беларуси с 9 августа, когда прошли выборы президента страны, продолжаются массовые акции против Александра Лукашенко. 10 августа Путин направил ему телеграмму, в которой поздравил с победой на выборах. О каких-либо других контактах президентов России и Беларуси за это время не сообщалось.