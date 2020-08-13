Избирательная кампания была организована достойно, выборы прошли как праздник. На улицы выходят овцы под влиянием кукловодов из Европы. Администраторы телеграм-каналов призывают людей подставляться под дубинки, а сами сидят за границей. Среди протестующих много судимых, безработных, обкуренных, пьяных. А в рюкзаках у них — заточки, ножи, отвертки, дубинки, кастеты, удавки, молотки. Они бросали в сотрудников милиции бутылки с зажигательной смесью и тротуарную плитку, обстреливали фейерверками. ОМОН демонизировать не надо, иногда они обязаны применять спецсредства. Протесты (точнее, очаговые сборы граждан) выдают за стихийные, но на самом деле они срежиссированы. Участникам платили от 30 белорусских рублей до 50 евро, координаторов уже задерживают. Массовые беспорядки организовали и финансировали люди из штаба . Интернет отключали из-за границы. Забастовок на предприятиях нет. Мы не против перемен, мы против революции. Будьте благоразумны.

Источники: Сайт президента Беларуси, телеграм-канал МВД, телеграм-канал СК, агентство «Белта» (1, 2), газета «СБ. Беларусь сегодня» (1, 2), телеканал «Беларусь 1» (1, 2). телеканал ОНТ (1, 2).

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: Андрей Стасевич / БелТА / Reuters / Scanpix / LETA