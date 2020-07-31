У Ивана Сафронова не нашли коронавирусной инфекции

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, арестованный по подозрению в госизмене, сдал два теста на коронавирус в СИЗО «Лефортово» — оба они показали отрицательный результат. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально и «его или уже перевели, или должны перевести» из карантинной камеры в обычную.

О том, что Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на COVID-19, стало известно 27 июля.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в государственной измене. По версии ФСБ, в 2017 году он передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Сафронов отрицает вину. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, хотя предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие его журналистских источников.

Как сообщал «Коммерсант», следователи «категорически отказываются» разъяснять адвокатам суть вменяемых Сафронову обвинений до окончания расследования. По словам адвокатов Сафронова, из-за такой секретности первые конкретные данные о сути обвинений станут известны примерно через полтора года, что существенно затруднит полноценную защиту обвиняемого.