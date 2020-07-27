У Ивана Сафронова в «Лефортово» заподозрили коронавирус

У советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» , арестованного по обвинению в госизмене, заподозрили COVID-19.

Из-за этого Сафронов изолирован в СИЗО «Лефортово» в отдельной камере, сообщила «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она допустила, что он мог заразиться коронавирусом на следственных действиях.

Сафронов будет в изоляции до результатов тестирования на коронавирус, сказал РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Адвокат Сафронова Евгений Смирнов сообщил «Русской службе Би-би-си», что в случае, если тест на COVID-19 будет положительным, то на время болезни следствие по делу должно быть приостановлено, а мера пресечения — отменена.

Первые сообщения о коронавирусе в «Лефортово» появились в мае. Тогда COVID-19 заболели основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, бизнесмен Дмитрий Михальченко и бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов. Член ОНК Ева Меркачева отмечала, что двое из них заболели во время следственных действий.