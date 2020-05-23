Основатель группы «Сумма» , бизнесмен и бывший глава ФГУП «Атэкс» , содержащиеся в СИЗО «Лефортово» в Москве, заболели COVID-19. Как сообщает «Коммерсант», коронавирусом заразился еще один арестант, имя которого неизвестно.

О заболевании Магомедова, Михальченко и Каминова сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Каминов и Магомедов находились в одной камере. «Кого-то из них ранее заразили в ходе следственных действий, а потом сокамерник заразился от соседа. Затем в ходе дальнейших следственных действий заразился и Михальченко», — рассказала она.

Заболевание Магомедова протекает в легкой форме. Михальченко, по данным «Коммерсанта», сильно подорвал свое здоровье за почти пять лет, проведенных в СИЗО. «Самая опасная ситуация», как пишет РБК, у Каминова, который перенес несколько пневмоний и болен астмой.

Адвокаты троих заболевших 25 мая намерены обратиться в суды с ходатайствами об изменении им мер пресечения.

Управление ФСИН Москвы ранее в мае закрыло на карантин до 17 июня все следственные изоляторы города. Людей, содержащихся в СИЗО, перестали вывозить в суды и на следственные действия.