В СИЗО «Лефортово» четверо человек заразились коронавирусом. Среди них — бизнесмены Дмитрий Михальченко и Зиявудин Магомедов
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, бизнесмен Дмитрий Михальченко и бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, содержащиеся в СИЗО «Лефортово» в Москве, заболели COVID-19. Как сообщает «Коммерсант», коронавирусом заразился еще один арестант, имя которого неизвестно.
О заболевании Магомедова, Михальченко и Каминова сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Каминов и Магомедов находились в одной камере. «Кого-то из них ранее заразили в ходе следственных действий, а потом сокамерник заразился от соседа. Затем в ходе дальнейших следственных действий заразился и Михальченко», — рассказала она.
Заболевание Магомедова протекает в легкой форме. Михальченко, по данным «Коммерсанта», сильно подорвал свое здоровье за почти пять лет, проведенных в СИЗО. «Самая опасная ситуация», как пишет РБК, у Каминова, который перенес несколько пневмоний и болен астмой.
Адвокаты троих заболевших 25 мая намерены обратиться в суды с ходатайствами об изменении им мер пресечения.
Управление ФСИН Москвы ранее в мае закрыло на карантин до 17 июня все следственные изоляторы города. Людей, содержащихся в СИЗО, перестали вывозить в суды и на следственные действия.