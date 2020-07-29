Агентство «Белта»: под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК

Правоохранительные органы Белоруссии в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информагентство «Белта».

Подробности о задержанных пока не приводятся. КГБ, МВД и Следственный комитет республики не поделились с журналистами никакой информацией по этому поводу.

9 августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. В них собирается принять участие Александр Лукашенко, бессменно возглавляющий страну с 1994 года. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестными акциями и преследованием оппозиционных кандидатов.

24 июля Лукашенко, выступая перед военными, заявлял об опасности уличных протестов, из-за которых рождаются настоящие войны. «Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал президент.

В июне 2020 года издание Tut.by публиковало подборку похожих историй о том, как в Белоруссии накануне выборов или протестных акций появлялись сообщения о пойманных боевиках. Последний раз о задержании боевиков в Белорусии сообщалось в марте 2017 года.