Белорусское государственное информагентство «Белта» назвало имена боевиков, которые, как утверждается, были задержаны под Минском в ночь на 29 июля.

В списке 33 фамилии. Один из подозреваемых был задержан на юге страны. Все они — граждане России из «иностранной частной военной компании », пишет «Белта».

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г. р.; 2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.; 3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.; 4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.; 5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.; 6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.; 7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.; 8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.; 9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.; 10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.; 11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.; 12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.; 13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.; 14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р., 15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.; 16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.; 17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.; 18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.; 19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р., 20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.; 21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.; 22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.; 23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.; 24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.; 25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.; 26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.; 27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.; 28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.; 29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.; 30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.; 31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.; 32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.; 33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р.

По данным агентства, правоохранительными органами республики была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Далее «Белта» рассказывает о группе россиян, которые сначала заселились в одну из гостиниц Минска, а затем переехали в санаторий Минского района.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — говорится в заметке агентства.

Подозреваемые были задержаны КГБ республики при поддержке сотрудников ОМОНа. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку в отношении россиян.

9 августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. В них собирается принять участие Александр Лукашенко, бессменно возглавляющий страну с 1994 года. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестными акциями и преследованием оппозиционных кандидатов.

В июне 2020 года издание Tut.by публиковало подборку схожих историй о том, как в Белоруссии накануне выборов или протестных акций появлялись сообщения о пойманных боевиках. Последний раз о задержании боевиков в Белоруссии сообщалось в марте 2017 года.