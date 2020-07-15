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В Минске тысячи людей вышли на акцию против Лукашенко. ОМОН бил демонстрантов
Вот как это было
2 минуты
10:47, 15 июля 2020
14 июля в Минске и других городах Белоруссии
прошли акции протеста
после того, как ЦИК не допустил до президентских выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко. Самый массовый протест устроили в Минске, где на улицы вышли несколько тысяч человек. Люди аплодировали и скандировали «Жыве Беларусь!» и «Уходи!», автомобилисты сигналили им в знак поддержки. Милиция жестко задерживала протестующих, демонстранты вступали в стычки с омоновцами. Только в Минске задержали не менее 230 человек, в остальных городах — еще более 60.
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