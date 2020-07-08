В Московской области с середины июля отменят ряд ограничений из-за коронавируса. Это предусмотрено постановлением губернатора Андрея Воробьева, опубликованным на сайте правительства Подмосковья.

Как сообщила пресс-служба губернатора, с 15 июля в регионе откроются пляжи, аттракционы и летние кинотеатры в парках.

С 25 июля полностью возобновят работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. Также с этой даты снова начнут принимать наличные в транспорте.

С 1 августа начнут работать гостиницы, санатории и учреждения образования.

Ограничения из-за коронавируса в Московской области начали снимать с середины мая. С 23 мая в регионе отменили цифровые пропуска для выхода из дома, с 1 июня была разрешена работа библиотек и химчисток, с 3 июня открылись парикмахерские, бани и солярии.

Московская область занимает второе место среди регионов России по числу случаев коронавируса. Там инфекцию выявили 59 716 человек (+194 за последние сутки), выздоровели 39 550 заболевших, умерли 970.