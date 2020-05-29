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В Подмосковье снимут часть ограничений, введенных из-за COVID-19. Откроются библиотеки и химчистки

Источник: Правительство Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о частичном снятии ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

С 1 июня будет разрешена работа библиотек, химчисток, автокинотеатров, мастерских по ремонту компьютеров, магазинов стройматериалов, а также возобновится доступ в парки.

Московская область, как и другие российские регионы, ввела так называемый режим повышенной готовности в конце марта. Была запрещена работа магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, предприятий сферы услуг, а также заведений общественного питания.

На территории Подмосковья также действовал пропускной режим. Пропуска, выданные в Московской области, действовали в Москве, и наоборот. С 23 мая Подмосковье отменило пропускной режим. Власти Москвы также объявили о частичном смягчении ограничений с 1 июня, но пока пропуска сохранила.

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Актуально на 10:45 29.05.2020 (по московскому времени)