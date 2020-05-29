В Подмосковье снимут часть ограничений, введенных из-за COVID-19. Откроются библиотеки и химчистки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о частичном снятии ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.
С 1 июня будет разрешена работа библиотек, химчисток, автокинотеатров, мастерских по ремонту компьютеров, магазинов стройматериалов, а также возобновится доступ в парки.
Московская область, как и другие российские регионы, ввела так называемый режим повышенной готовности в конце марта. Была запрещена работа магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, предприятий сферы услуг, а также заведений общественного питания.
На территории Подмосковья также действовал пропускной режим. Пропуска, выданные в Московской области, действовали в Москве, и наоборот. С 23 мая Подмосковье отменило пропускной режим. Власти Москвы также объявили о частичном смягчении ограничений с 1 июня, но пока пропуска сохранила.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Дагестан
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Калужская область
10
Краснодарский край
Актуально на 10:45 29.05.2020 (по московскому времени)