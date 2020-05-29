В Подмосковье снимут часть ограничений, введенных из-за COVID-19. Откроются библиотеки и химчистки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о частичном снятии ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

С 1 июня будет разрешена работа библиотек, химчисток, автокинотеатров, мастерских по ремонту компьютеров, магазинов стройматериалов, а также возобновится доступ в парки.

Московская область, как и другие российские регионы, ввела так называемый режим повышенной готовности в конце марта. Была запрещена работа магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, предприятий сферы услуг, а также заведений общественного питания.

На территории Подмосковья также действовал пропускной режим. Пропуска, выданные в Московской области, действовали в Москве, и наоборот. С 23 мая Подмосковье отменило пропускной режим. Власти Москвы также объявили о частичном смягчении ограничений с 1 июня, но пока пропуска сохранила.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 175 829 (+2 332) 2 330 (+76) 74 725 (+3 474) 98 774 2 Московская область 37 503 (+773) 400 (+20) 7 333 (+490) 29 770 3 Санкт-Петербург 15 215 (+369) 178 (+11) 5 113 (+330) 9 924 4 Нижегородская область 9 244 (+281) 89 (+5) 3 466 (+222) 5 689 5 Свердловская область 4 923 (+230) 25 (+2) 1 997 (+170) 2 901 6 Дагестан 4 704 (+125) 201 (+50) 4 412 (+10) 91 7 Ростовская область 4 428 (+141) 36 (+1) 1 590 (+61) 2 802 8 Красноярский край 3 985 (+138) 35 (+6) 864 (+30) 3 086 9 Калужская область 3 744 (+91) 31 (+2) 1 364 (+127) 2 349 10 Краснодарский край 3 662 (+80) 31 (+2) 2 521 (+128) 1 110 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 387 623 4 374 159 257 223 992

Актуально на 10:45 29.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 10:45 29.05.2020 (по московскому времени)