В Подмосковье с 18 мая возобновят работу промышленные предприятия и стройки

В Московской области с 18 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила», — написал Воробьев.

Другие ограничения продолжат действовать, добавил Воробьев.

С 12 мая промышленные предприятия и стройки возобновили работу в Москве. Другие ограничения остались в силе. Также в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, транспорте и на работе. За отказ грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Обязательный масочный режим действует и в Подмосковье, за отсутствие маски можно получить штраф в четыре тысячи рублей. Ношение перчаток в Московской области не является обязательным.

Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по распространенности коронавируса (на первом месте Москва). На 17 мая в области зафиксировано 27 369 случаев COVID-19, 3088 пациентов выздоровели, 268 умерли.

Роспотребнадзор разработал трехэтапный план отмены карантина в регионах России. На первом этапе могут открыться небольшие непродовольственные магазины, также разрешается гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.