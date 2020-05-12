В Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, транспорте и на работе

С 12 мая в Москве начало действовать требование носить средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Согласно указу мэра Москвы (.pdf), маски, респираторы и перчатки необходимо носить во время поездок на общественном транспорте и такси, при посещении магазинов и торговых центров, а также на рабочем месте. Какие именно маски и перчатки нужно носить, в документе не уточняется.

Жителей Московской области также обязали с этого дня носить маски или респираторы в местах общего пользования. Их необходимо носить в аптеках, магазинах, медицинских организациях, общественном транспорте и такси, а также на предприятиях.

В Москве за отказ носить средства защиты на работе или в магазине предусмотрен штраф в размере 4000 рублей, в такси или общественном транспорте — 5000 рублей. В Москве штраф грозит в том числе за отказ от использования одного из средств защиты — масок или перчаток. В первый день режима людям без масок и перчаток в транспорте будут лишь делать предупреждение.

В Московской области штраф составляет 4000 рублей, но ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в первое время полицейские будут делать замечание, а не штрафовать.