В Подмосковье отложили штрафы за отсутствие защитных масок

Жителей Московской области пока не будут штрафовать за появление в общественном месте или в транспорте без защитной маски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски <…> тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал глава региона в эфире «России-1».

Обязательно носить маску в транспорте, а также в магазинах в Москве и Подмосковье нужно будет с 12 мая. Штраф за нарушение этого требования в случае поездки на общественном транспорте — пять тысяч рублей, в остальных случаях — четыре тысячи.