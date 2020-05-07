Собянин объявил о введении «масочного режима» в московском транспорте

В московском транспорте вводится режим обязательного ношения масок и перчаток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24»

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска — все это остается в силе», — цитирует заявление Собянина «Интерфакс».

С 12 мая в Москве, как ранее объявил мэр города, будет разрешено работать всем промышленным предприятиям города и стройкам. Говорить о снятии ограничений для предприятий сферы услуг, заявлял Собянин 6 мая на совещании с президентом РФ, пока преждевременно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще 30 апреля анонсировал, что ношение масок в общественных местах региона в мае будет обязательным.

Обязательным ношение масок с 12 мая планируют сделать и некоторые торговые точки, например, «Магнит» и «Дикси».