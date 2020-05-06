Собянин: с 12 мая начнут работать все промышленные предприятия в Москве. Остальные ограничения останутся
Источник: Meduza
С 12 мая будут сняты ограничения на работу всех промышленных предприятий и строек в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Возобновление работы предприятий сферы услуг Собянин назвал преждевременным.
С конца марта, когда в России были объявлены нерабочие дни, продолжать работу могли только предприятия отраслей, входящих в правительственный список. В частности, работу продолжали предприятия, производящие товары первой необходимости.