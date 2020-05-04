В Москве с 6 мая возобновят часть строек

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев поручил с 6 мая возобновить строительные работы на некоторых городских объектах «для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу стройкомплекса Москвы.

Строительство возобновится на 181 объекте, следует из приложения к распоряжению Бочкарева (.pdf), которое опубликовало агентство строительных новостей ASNinfo.ru.

Все объекты возводят по городским программам, указывают «Ведомости». В частности, 70 из них строят в рамках программы реновации, 26 — по программе «Жилище», 47 — по программе развития транспортной системы.

Строительство возобновят на объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, сказал «Ведомостям» неназванный сотрудник мэрии Москвы.

В Москве с середины апреля до 11 мая запрещено проводить любые строительные работы в рамках борьбы с распространением коронавируса. Исключение сделано для объектов медицинского назначения, метро, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. Аналогичный запрет действует в Московской области.

В апреле несколько ассоциаций девелоперов Москвы и Подмосковья призвали власти разморозить строительство ряда жилых объектов, предупредив, что действующий запрет может привести к негативным экономическим последствиям.