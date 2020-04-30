В Московской области введут обязательное ношение масок

Власти Московской области планируют сделать обязательным ношение масок в общественных местах. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — сказал он.

Контроль за соблюдением правила будут ужесточать поэтапно. Точных сроков введения новой нормы губернатор не назвал.

Несколько регионов России уже сделали обязательным ношение масок в общественных местах.

В Московской области зафиксировано 11710 случаев заболевания COVID-19. Регион находится на втором месте по заболеваемости в стране после Москвы.