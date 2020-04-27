Часть российских регионов сделали обязательным ношение масок в общественных местах

В нескольких российских регионах в общественных местах, включая транспорт и магазины, будет обязательным ношение медицинских масок.

В Новосибирской области с 27 апреля рекомендация о ношении масок, например, на работе, в магазинах и транспорте, добавлена в постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории от ЧС».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым заявил, что масочный режим введут с 1 мая, а нарушителей будут штрафовать.

С 27 апреля ношение масок при посещении общественных мест обязательно во Владимирской области. Такие же правила вводятся в Севастополе и на части территории Якутии, включая столицу республики — Якутск.

Ранее ношение масок уже сделали обязательным на нескольких территориях Кемеровской области (с 19 апреля), в Хабаровском крае (с 22 апреля), на Камчатке и в Ивановской области (с 24 апреля), а также в Башкирии (с 25 апреля).

В России по состоянию на утро 27 апреля зафиксированы 87147 случаев коронавирусной инфекции, 794 умерли, 7346 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что маски нужны только медицинским работникам, пациентам и людям, которые за ними ухаживают дома. В свою очередь американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют носить тканевые маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

Минздрав России советует носить маски работникам, которым в течение рабочего дня необходимо общаться с большим количеством людей, например, кассирам и сотрудникам госорганов.