Минздрав России рекомендовал полицейским и кассирам носить маски, чтобы снизить распространение коронавируса

Минздрав России настоятельно рекомендовал всем работникам, которым в течении рабочего дня необходимо общаться с большим количеством людей, например, кассирам, продавцам, сотрудникам МФЦ и других госорганов, носить защитные маски, перчатки и регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами.

Данные меры, говорится в рекомендации Минздрава от 5 апреля, направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции.

3 апреля американские Центры по профилактике заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) также рекомендовали носить тканевые защитные маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию. Рекомендация основана на том, что коронавирусная инфекция может быть бессимптомной, а также, что симптомы только проявляются, хотя человек уже является носителем коронавируса.

В рекомендациях CDC подчеркивается, что основная мера борьбы с распространением коронавируса — соблюдение социальной дистанции. Кроме того, CDC указывает, что следует использовать именно тканевые маски или просто прикрывать низ лица тканью, так как хирургические маски и респираторы N-95 должны быть зарезервированы для медицинских работников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему настаивает на том, что маски в условиях пандемии COVID-19 нужно носить только медицинским работникам, людям с симптомами коронавирусной инфекции или ухаживающим за ними. Главными мерами защиты от коронавируса ВОЗ называет соблюдение социальной дистанции, частое мытье рук и чихание в сгиб локтя.