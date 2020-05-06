В Москве приготовились ввести обязательное ношение масок

В Москве готовятся к обязательному ношению масок. Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на чиновников московской мэрии, введение режима планируется в мае.

Точную дату собеседники издания не назвали, но один из них отметил, что логичным было бы сделать это 12 мая — как в Московской области.

В магазинах «Магнит» и «Дикси» по громкой связи уже объявляют, что с 12 мая доступ в торговые залы будет разрешен только в масках. Сотрудник одного из гипермаркетов «Ашан» рассказал, что «есть информация, что скоро могут сделать это обязательным».

О том, что в Москве с 12 мая введут масочный режим, также сообщили три источника «Коммерсанта». Один из собеседников газеты утверждает, что эта мера может продлиться два месяца, если динамика заболеваемости COVID-19 не будет снижаться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще 30 апреля анонсировал, что ношение масок в общественных местах региона в мае будет обязательным.