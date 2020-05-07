За поездки на общественном транспорте без маски москвичей будут штрафовать на пять тысяч рублей

Штраф за поездку на общественном транспорте Москвы без защитной маски составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

За появление без маски в общественном месте предусмотрен штраф четыре тысячи рублей.

По словам Данчикова, штраф за отсутствие маски в транспорте выше, «так как там плотность людей больше».

Исправление. «Интерфакс» в обновленной заметке уточнил суммы штрафов. Изначально в заголовке и в новости сообщалось, что на четыре тысячи рублей будут штрафовать за поездки без маски на общественном транспорте Москвы.

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска», — сказал Данчиков, уточнив, что пока человек не сел в транспорт, маску надевать необязательно.

Чиновник добавил, что штрафовать будут по статье московского КоАП о нарушении правил, установленных на время режима повышенной готовности (статья 3.18.1).

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая объявил, что маски и перчатки в общественном транспорте станут обязательными с 12 мая. С этой же даты возобновят работу все промышленные предприятия города и стройки.