С 12 мая жителей Москвы будут штрафовать за отказ от использования одного из средств защиты — масок или перчаток — в транспорте, в магазинах и на рабочем месте. Об этом РИА Новости сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — сказал он.

С 12 мая в Москве во время поездок на общественном транспорте и такси, при посещении магазинов и торговых центров, а также на рабочем месте нужно будет использовать маски, респираторы и перчатки. Штраф за отказ носить средства защиты на работе или в магазине составит 4000 рублей, в такси или общественном транспорте — 5000 рублей.