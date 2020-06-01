В Подмосковье разрешили открыть парикмахерские, бани и солярии
Источник: Правительство Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление (.pdf), разрешающее с 3 июня возобновить работу салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, а также саун, бань и соляриев.
Возобновить работу смогут компании, расположенные в помещениях площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.
Также возобновить работу смогут компании по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и химчистки.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 27 мая, что в городе «еще рано» открывать парикмахерские.