В Подмосковье разрешили открыть парикмахерские, бани и солярии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление (.pdf), разрешающее с 3 июня возобновить работу салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, а также саун, бань и соляриев.

Возобновить работу смогут компании, расположенные в помещениях площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.

Также возобновить работу смогут компании по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и химчистки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 27 мая, что в городе «еще рано» открывать парикмахерские.