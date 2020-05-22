В Подмосковье с 23 мая отменят цифровые пропуска

С 23 мая в Московской области отменяются электронные пропуска, сообщил в своем инстаграме губернатор Андрей Воробьев.

«Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — написал он.

По словам Воробьева, пропускная система «и другие меры» помогли «избежать негативного сценария».

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сообщил, что в городе пока что не отменят пропускной режим, а также требования носить маску и перчатки в транспорте и в магазинах.

Пропускной режим в Москве и в Подмосковье установили в середине апреля. Выдавать разрешения на перемещению по населенным пунктам планировали еще в 21 регионе России.

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