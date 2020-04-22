Цифровые пропуска внедрят еще в 21 регионе России

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ. Эти регионы сами подали заявки на подключение к ней, сообщило Минкомсвязи.

На первом этапе к платформе подключатся семь регионов: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним добавятся еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Технология будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи, которое уже используют для выдачи цифровых пропусков в Подмосковье (в Москве внедрено другое технологическое решение). Она предусматривает подачу заявлений на пропуска через портал госуслуг.

Мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» появилось в магазинах App Store и Play Market 12 апреля. Оно предлагает авторизоваться через аккаунт в госуслугах, заполнить анкету и сделать селфи.

Технический директор Red Shield VPN Владислав Здольников назвал приложение небезопасным. По его словам, персональные данные, которые оно собирает, индексируются поисковиками.

На данный момент цифровые пропуска для выхода из дома действуют в Москве, Подмосковье и еще ряде регионов России. 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести их по всей стране.

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