Минкомсвязи выпустило мобильное приложение для получения цифровых пропусков

В магазинах App Store и Play Market появилось мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», позволяющее получать пропуска в формате QR-кода для выхода из дома в период самоизоляции. На это обратило внимание издание The Bell.

Автором приложения значится Минкомсвязи РФ, однако официально министерство еще не анонсировало выход программы.

«Приложение предлагает авторизоваться через аккаунт в „Госуслугах“. Затем оно интересуется самочувствием пользователя, просит заполнить анкету (в том числе нужно указать адрес фактического проживания и сделать селфи) и предлагает назвать цель выхода из дома», — пишет The Bell.

Пользователи уже обрушили рейтинги приложения.

11 апреля власти Москвы и Московской области объявили об ужесточении режима самоизоляции в связи с повышающейся статистикой заражения COVID-19. С 15 апреля жителей Москвы и области обязали получать цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропускная система будет работать через сайт mos.ru, а также по телефону и СМС.

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