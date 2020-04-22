Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что [систему цифровых пропусков] можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — сказал Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам московского мэра, такие меры позволят отслеживать перемещения потоков людей. «Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», — заключил Собянин.

Почти половина регионов России в связи с коронавирусом ввела справки, маршрутные листы или другие обязательные документы для передвижения.

Система электронных пропусков действует в Москве и Московской области, Приморском и Красноярском краях, а также в части Поволжья.