Приложение от Минкомсвязи для получения пропусков будет действовать в Подмосковье, но не в Москве

Мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи РФ не является обязательным для получения цифровых пропусков, но по желанию властей может использоваться в любом российском регионе, кроме Москвы. Об этом сообщает само министерство, выступившее разработчиком программы.

В Москве приложение не будет действовать, поскольку там применяются другие технологические решения для оформления цифрового пропуска, заявили в Минкомсвязи.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что «Госуслуги СТОП Коронавирус» будет использоваться в регионе с 15 апреля для получения электронных пропусков. В приложении нужно будет авторизоваться через «Госуслуги», заполнить анкету с личными данными, сделать селфи, указать цель выхода из дома и получить QR-код с таймером.

В Москве цифровые пропуска вводятся с 15 апреля для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропускная система будет работать через сайт mos.ru, а также по телефону и СМС.