Сергей Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом, но самоизоляцию и пропускной режим нужно сохранить

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе удалось избежать «худшего сценария» с COVID-19.

Благодаря «очень жестким ограничительным мерам», принятым в Москве, а также «благодаря москвичам, которые достаточно строго с полным пониманием ситуации выполняли требования», и работе врачей «ситуацию удалось стабилизировать», сказал Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Уменьшилось, по словам мэра Москвы, как число вновь выявляемых случаев COVID-19, так и количество ежедневно поступающих в клиники тяжелобольных с коронавирусом. «Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов», — подчеркнул Собянин.

Тем не менее, заявил мэр Москвы, говорить о снятии ограничений в городе пока рано. «Необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму, по отношению к гражданам, населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», — сказал Собянин.