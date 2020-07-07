ЦИК обсудит с регионами возможность голосования в течение 2-3 дней на осенних выборах

Члены Центризбиркома и региональных избирательных комиссий обсудят возможность многодневного голосования на выборах осенью 2020 года. Об этом РИА Новости заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами ЦИК и нашими коллегами из регионов», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что голосование в течение нескольких дней возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом выборов.

Практику многодневного голосования в России впервые применили на голосовании по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки поддержали почти 78% участников голосования.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить практику многодневного голосования и на другие выборы. В ЦИК говорили, что пока не обсуждали этот вопрос.

13 сентября 2020 года в России пройдет единый день голосования. В этот день жители 18 регионов должны выбрать губернаторов, в 11 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, в четырех одномандатных округах в Госдуму — довыборы парламентариев.