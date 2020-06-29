Матвиенко предложила голосовать на выборах несколько дней. В ЦИК согласны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить на выборы голосование в течение нескольких дней — практику, которую впервые применили на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность», — сказала Матвиенко после голосования по поправкам в Петербурге.

Совет Федерации намерен обсудить эту тему с Центризбиркомом и Общественной палатой, сообщил РИА Новости сенатор Андрей Клишас.

Член ЦИК Евгений Шевченко сказал РБК, что голосование в течение нескольких дней возможно. «Если это будет элементом избирательного законодательства, ЦИК как правоприменительный орган будет это реализовывать», — сказал Шевченко. Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, сообщила, что в Центризбиркоме пока нет консолидированной позиции на этот счет.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала на брифинге в Общественной палате, что гражданам России нравится возможность голосовать в течение нескольких дней. «Люди себя чувствуют более комфортно, когда могут выбрать тот день, который им удобен», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля.

По состоянию на 29 июня явка на голосовании составила 37,2% — свое мнение о поправках выразили более 40 миллионов избирателей.