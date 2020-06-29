Явка на голосовании по поправкам к Конституции приблизилась к 40%

По состоянию на 29 июня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 37,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.

Всего, по данным ЦИК, проголосовали 40 миллионов 415 тысяч человек. Данные о явке учитывают электронное голосование, которое доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам к Конституции впервые в истории России проходит в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля.

Многодневное голосование — не единственное новшество. Кроме него разрешено голосовать «вне мест для голосования» и не запрещено публиковать экзит-полы до закрытия избирательных участков. По данным проведенного ВЦИОМ опроса уже проголосовавших, 76% одобрили поправки к Конституции, 23,6% проголосовали против.