«Войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа». Движение «Голос» подвело итоги голосования по поправкам к Конституции

Павел Королев / AFP / Scanpix / LETA

Голосование по поправкам к Конституции не соответствовало российским и международным стандартам. Об этом говорится в докладе независимого движения «Голос».

По мнению экспертов «Голоса», в ходе подготовки голосования, его проведения и подсчета голосов нарушили целый ряд норм. Организация условно разделила нарушения на следующие группы:

Отсутствие правовой базы для проведения голосования

Неправомерность формулировок

Участие ЦИК и органов власти в агитации за поправки

Принуждение к участию в голосовании и фальсификации

Правовая база. Так как поправки были одобрены Госдумой, Советом Федерации и всеми региональными парламентами, в проведении голосования вообще не было правовой необходимости. «Голос» отмечает, что оно было «не более чем пиар-акцией, целью которой было формирование необходимого власти представления о воле граждан». В движении также подчеркнули, что нормы проведения голосования не были прописаны даже в законе о поправках, а содержались только в ведомственной инструкции ЦИК — документе, имеющем низкий статус.

Помимо этого, отмечает «Голос», органы власти при организации голосования неоднократно выходили за пределы своих полномочий. Так, президент давал поручения ЦИК, хотя этот орган формально независим от других ветвей власти, а сам ЦИК незаконно ограничивал права журналистов по допуску на участки.

Формулировки. Как отмечает «Голос», сам факт внесения целого ряда изменений, предполагающий однозначный ответ, противоречит международным стандартам проведения выборов и референдумов. Помимо этого, освещение поправок в государственных СМИ и материалах ЦИК было неравномерным — так, «обнулению» сроков Владимира Путина был посвящен очень небольшой процент материалов, хотя с точки зрения влияния на будущее страны эта поправка является одной из самых значительных.

Что говорил по этому поводу сам Путин Путин единственный раз обратился к россиянам по поводу поправок к Конституции. Но никак не объяснил «обнуление» Пытаемся найти хоть какой-то намек, зачем это нужно

Агитация. Эксперты «Голоса» отметили, что на невозможность выявления свободной воли граждан также повлиял фактический запрет на плюрализм общественной дискуссии. ЦИК и органы власти в нарушение законодательства фактически взяли на себя продвижение позиции сторонников поправок, в то время как противникам были максимально ограничены возможности для агитации: им отказывали даже в платном размещении материалов в СМИ и на билбордах, а сайт кампании «Нет» был заблокирован.

Принуждение к голосованию. Эксперты «Голоса» также назвали «повсеместным» принуждение к голосованию, при этом отметив, что возможности для этого создал сам ЦИК, «разрешив проведение практически бесконтрольного голосования в течение недели». В этот период значительная часть голосов была собрана на предприятиях фактически под контролем руководства.

Эксперты «Голоса» отметили, что учитывая все перечисленные нарушения, с самого начала кампании было ясно, что само голосование не имеет решающего значения из-за правил, которые были «сознательно созданы» организаторами, но даже в таких условиях официальные результаты были, вероятно, сфальсифицированы. «В этом смысле прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа», — заключает «Голос».

В комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета на фоне публикации доклада заявили, что располагают данными о причастности активистов «Голоса» к попыткам «внешнего вмешательства» в процесс голосования. «Прошедшие события подтвердили данные, поступавшие в мониторинговую группу комиссии. В частности, нам стало известно о некой инструкции по фабрикации провокаций в период голосования, распространявшуюся среди так называемых активистов „Голоса“. Последний был замечен, в частности, в связях с американцами», — заявил глава комиссии Андрей Климов. В «Голосе» назвали обвинения беспочвенными.

Пересказал Григорий Левченко