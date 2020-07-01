СК возбудил уголовное дело из-за слива отходов «Норникеля» в тундру. Нарушения обнаружила «Новая газета»

В Норильске возбудили уголовное дело по факту слива жидкости из хранилища отходов Талнахской обогатительной фабрики, которая принадлежит «Норникелю». Об этом сообщает «Новая газета».

Следственный комитет запросил у «Новой газеты» фото- и видеоматериалы журналистского расследования, и допросил специального корреспондента издания Елену Костюченко в качестве свидетеля.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ). Она предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Несколько дней назад журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из . «Норникель» признал это грубым нарушением.

В конце мая на другом предприятии «Норникеля» — ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании — из резервуара вытекло около 20 тысяч кубометров дизельного топлива, которое попало в реки и почву. Власти отреагировали на аварию с опозданием в несколько дней. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят сотрудники ТЭЦ и мэр Норильска.

Журналисты «Новой газеты» приехали в Норильск, чтобы расследовать масштабы экологической катастрофы после утечки топлива на ТЭЦ-3. Их трижды пытались задержать, а один раз полиция преследовала их на вертолете. Сотрудники аэропорта Норильска помешали вывезти на экспертизу пробы почвы и воды, которые собрали активисты «Гринписа» и журналисты «Новой газеты».

Журналистское объединение «Синдикат-100» назвало препятствование работе корреспондентов «Новой газеты» незаконным. Объединение заявило, что «Норникель» подчинил себе силовые структуры Норильска и поставил собственную корпоративную этику выше федеральных законов.