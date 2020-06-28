Талнахская обогатительная фабрика, которая принадлежит «Норникелю», сливала производственные отходы в тундру, сообщает «Новая газета». Место слива обнаружили журналисты издания, активисты «Гринпис» и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора .

«Новая газета» выложила несколько видео с места слива. Оно находится на территории фабрики, которое, как сообщает «Гринпис», предназначено для хранения жидких отходов, содержащих тяжелые металлы и поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивали насосами и сливали в тундру. Оттуда она ручьями текла до реки Хараелах, впадающей в озеро Пясино. На месте слива был сильный неприятный запах и погибшие деревья, отмечает «Гринпис».

«Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию», — заявил Василий Рябинин. Он, активисты «Гринписа» и журналисты «Новой газеты» вызвали на место слива полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

По вызову практически сразу приехала служба спасения Норильска. «Сейчас руководство будет решать, что делать. Хорошо, что все зафиксировано. Я слышал и до этого, что что-то здесь сливается в тундру», — заявил старший дежурный группы службы спасения Владимир Женихов.

К месту слива также приехали сотрудники службы безопасности «Норникеля». Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили. Рабочие начали убирать трубы, через которые загрязненная вода сливалась в тундру. Как пишет «Новая газета», они работали в спешке, и трактор на гусеничном ходу случайно раздавил полицейскую машину, на которой приехали сотрудники прокуратуры. Как позже сообщила полиция, в результате никто не пострадал. По предварительным данным, водитель трактора «не убедился в совершении маневра».

Управление МЧС по Красноярскому краю заявило РИА Новости, что «Гринпис», «Новая газета» и бывший сотрудник Росприроднадзора обнаружили утечку, которая произошла при несанкционированной перекачке неустановленной жидкости из хвостохранилища. Сейчас перекачка остановлена, оцениваются масштабы загрязнения. СК начал проверку информации о сбросе токсичных отходов в тундру. В свою очередь «Норникель» утверждает, что «угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет».

Обновлено. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что жидкость перекачивали из отстойника оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики. Воду решили слить «для предотвращения возможных внештатных ситуаций», так как ее уровень в отстойнике повысился при испытаниях трубопровода горячей воды и из-за ливня.

В конце мая серьезная авария, угрожающая экологии, произошла на другом предприятии «Норникеля». Из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании вытекло около 20 тысяч кубометров дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и в почву. Власти отреагировали на аварию с опозданием в несколько дней. По факту утечки было возбуждено несколько уголовных дел. По ним проходят сотрудники ТЭЦ-3, а также мэр Норильска.

После утечки топлива на ТЭЦ-3 журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев отправились в командировку на Таймыр. За две недели их несколько раз задерживали, их передвижение ограничивали, а один раз полиция преследовала на вертолете катер, в котором они плыли по реке. 27 июня сотрудники аэропорта Норильска помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти образцы загрязненной почвы и воды, которые ему передали журналисты «Новой газеты».

Ольга Корелина