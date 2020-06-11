Против главы Норильска возбудили дело о халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ
Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Задержан ли чиновник, не уточняется.
По версии следствия, Ахметчин был осведомлен о количестве разлитого топлива, но не принял должных мер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию.
В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования.
29 мая мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (ею владеет «Норникель») произошла утечка около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Топливо вылилось из резервуара, который находился в аварийном состоянии, и попало в близлежащие реки и в почву.
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что власти отреагировали на аварию только 31 мая. По его словам, изначально чиновников заверили, что разгерметизация резервуара ТЭЦ не представляет экологической опасности, а реальная картина стала понятна по сообщениям в соцсетях.
3 июня совещание по ситуации в Норильске провел президент России Владимир Путин. 5 июня МЧС объявило, что разлив топлива локализован. По факту аварии возбуждено несколько уголовных дел, по ним задержаны руководители и сотрудники ТЭЦ-3.