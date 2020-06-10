По делу о разливе топлива в Норильске задержаны руководители ТЭЦ-3

Задержаны руководители ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, где в конце мая произошла авария, в результате которой из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Резервуар с топливом, объявил Следственный комитет РФ, находился в аварийном состоянии, но его продолжали использовать. В результате этого, считает следствие, произошла авария.

За необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта, говорится в сообщении СК, задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос о заключении под стражу.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин назвал задержание руководителей ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой, сообщает «Интерфакс». «Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — заявил он.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили четыре уголовных дела. До настоящего момента сообщалось лишь об одном фигуранте — начальнике котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеславе Старостине, который взят под стражу.