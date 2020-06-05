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Разлив топлива в Норильске. Как он выглядит из космоса

Источник: Meduza
В конце мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании <a href="https://meduza.io/feature/2020/06/04/ekologicheskaya-katastrofa-v-norilske-chto-sdelali-vlasti-za-sutki-posle-soveschaniya-u-putina-i-pochemu-likvidirovat-posledstviya-ochen-slozhno" target="_blank">произошла авария</a>. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродуктами заполнены почти все притоки рек, протекающих около ТЭЦ-3. В Красноярском крае из-за аварии в Норильске ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Вот как выглядят последствия разлива топлива из космоса.
В конце мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла авария. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродуктами заполнены почти все притоки рек, протекающих около ТЭЦ-3. В Красноярском крае из-за аварии в Норильске ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Вот как выглядят последствия разлива топлива из космоса.
«Роскосмос»