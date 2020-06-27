«„Норникель“ решает, что можно вывозить, а что нет». Сотрудники аэропорта Норильска помешали вывезти образцы загрязненной почвы и воды

Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Норильска не позволили депутату Мосгордумы Сергею Митрохину и экологу «Гринписа» вывезти из города образцы почвы и воды, загрязненной после . Об этом сообщает «Новая газета», по чьей просьбе Митрохин пытался отправить образцы на экспертизу.

Сотрудники аэропорта сообщили, что Митрохину следовало получить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности компании «Норникель», «так как „Норникель“ решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны аэропорт и компания, сотрудники ответили, что «аэропорт и есть „Норникель“».

Митрохин получил пробы от специальных корреспондентов «Новой газеты» Елены Костюченко и Юрия Козырева. Образцы воды и почвы из озера Пясино и реки Пясина собрали экологи «Гринписа» в присутствии журналистов издания.

Эколог «Гринписа», сопровождавший Митрохина, после запрета службы безопасности решил никуда не лететь и уехал из аэропорта вместе с пробами. Митрохин вылетел в Новосибирск без проб.

Журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев отправились в командировку на Таймыр после в Норильске. За две недели их несколько раз задерживали, их передвижение ограничивали, а один раз полиция преследовала на вертолете катер, в котором журналисты плыли по одной из рек. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что обратится в СК с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности.