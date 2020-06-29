«Чего так боится „Норникель“ и легшие под него силовики?» СМИ заявили о попытке замолчать масштабы экологической катастрофы в Норильске

Масштабы экологической катастрофы, которая произошла в результате утечки дизельного топлива на предприятии «Норникеля», пытаются замолчать. Об этом говорится в заявлении журналистского объединения , поступившем в «Медузу».

Объединение осудило действия сотрудников аэропорта Норильска, которые помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти на экспертизу пробы грунта и воды, собранные журналистами «Новой газеты» и экологами «Гринпис». В аэропорту заявили, что Митрохин должен получить разрешение на вывоз проб у «Норникеля», так как «„Норникель“ решает, что можно вывозить, а что нет».

«В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России», — заявил «Синдикат-100», добавив, что закон о государственной тайне запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии, а уголовный кодекс предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности журналистов.

«Синдикат-100» также отметил, что журналистов «Новой газеты», которые приехали писать репортаж об экологической катастрофе, трижды пытались задержать. «Чего так боится „Норникель“ и легшие под него местные силовики? Корпоративная этика „Норникеля“ поставлена выше федеральных законов. Это что, корпоративный сепаратизм?» — говорится в заявлении «Синдиката-100».

Объединение потребовало от Следственного комитета «разобраться, как [крупнейшему акционеру и президенту „Норникеля“] Владимиру Потанину удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами».

В конце мая из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ вытекло около 20 тысяч кубометров дизельного топлива, которое попало в реки и почву. Власти отреагировали на аварию с опозданием в несколько дней. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят сотрудники ТЭЦ и мэр Норильска.

28 июня журналисты «Новой газеты» и эко-активисты обнаружили, что другое предприятие «Норникеля» — Талнахская обогатительная фабрика — сливает в тундру техническую воду из хранилища производственных отходов. «Норникель» признал это грубым нарушением. СК начал проверку по факту сброса отходов.