«Норникель» признал грубым нарушением сброс технической воды из хранилища отходов в тундру

Горно-металлургическая компания «Норникель» признала грубым нарушением слив жидкости с территории Талнахской обогатительной фабрики, о котором сообщила «Новая газета».

Руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду из отстойного пруда хвостохранилища, поскольку в пруду повысился уровень воды, заявил «Норникель». Компания пояснила, что руководство фабрики хотело предотвратить возможные нештатные ситуации, и назвала слив технической воды грубым нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.

«Ответственные лица [фабрики] отстранены от исполнения своих обязанностей. „Норникель“ начал служебное расследование случившегося. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет», — говорится в сообщении «Норникеля».

Журналисты «Новой газеты», активисты «Гринпис» и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика, которая принадлежит «Норникелю», сливала загрязненную воду с территории хвостохранилища в тундру.

Журналисты и активисты вызвали на место слива полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру. Также туда прибыли сотрудники «Норникеля» и стали убирать трубы, через которые вода из хвостохранилища сливалась в тундру. При демонтаже труб трактор случайно раздавил полицейскую машину.

В МЧС заявили, что перекачка воды из хвостохранилища была несанкционированной. СК начал проверку информации о сбросе токсичных отходов в тундру.