Путин выступит с телеобращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин 30 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, обращение планируется показать около 14:00.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин выступит со специальным обращением к россиянам перед 1 июля — основным днем голосования по поправкам в Конституцию. Точная дата тогда не называлась.

Источники РБК, близкие к Кремлю, рассказывали, что Путин в обращении разъяснит значимость поправок к Конституции и призовет участвовать в голосовании тех, кто еще этого не сделал. По их данным, выступление Путина было запланировано на 29 июня.

23 июня Владимир Путин выступал с обращением, которое было анонсировано как «посвященное предварительным итогам борьбы с коронавирусом и состоянию дел в экономике». Тогда Путин, в частности, объявил о второй выплате 10 тысяч рублей на ребенка и планах повысить НДФЛ с 13% до 15% с дохода, превышающего 5 миллионов рублей в год.