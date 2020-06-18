Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин намерен выступить со специальным обращением к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, запланированного на 1 июля.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что среди возможных дат обращения рассматриваются 29 и 30 июня. Также тему изменения Конституции Путин затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня, рассказали источники.

О конституционной реформе Владимир Путин объявил в начале января 2020 года. Уже в марте Госдума одобрила поправки к Конституции, одна из них предполагает обнуление президентских сроков Путина.

Чтобы поправки окончательно вступили в силу, их должны одобрить на общероссийском голосовании. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его отложили до 1 июля.