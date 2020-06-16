Навальный выложил отчеты о бюджетниках, которые записались на голосование по Конституции. Их составляет мэрия Москвы

Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы пользуется онлайн-системой для отслеживания, сколько сотрудников бюджетных организаций зарегистрировались на голосование по поправкам в Конституцию. Копии таблиц с соответствующими данными опубликовал политик Алексей Навальный. Он уточнил, что документы ему .

В двух таблицах, которые выложил Навальный, собраны данные по нескольким десяткам московских бюджетных организаций. Указано, сколько сотрудников работают в каждой, сколько из них , сколько подали заявки на голосование. Есть отдельная таблица по «привлеченным гражданам» — людям, которых сагитировали проголосовать сотрудники каждой организации.

К примеру, Мосводоканал, где работает 12 480 человек, на 15 июня получил заявок на голосования от 89,5% сотрудников и привлек к голосованию еще 20 561 человека из числа их родственников и знакомых. А Мосэкопром, где работают 25 человек, на ту же дату подтвердил заявки от всех сотрудников и еще от 80 человек. При этом в таблицах нет имен, фамилий и других персональных данных конкретных людей — только цифры по конкретным организациям.

Кроме таблиц, Навальный опубликовал рассказы людей о том, как их самих или их родственников заставляли участвовать в голосовании. Судя по этим рассказам, голосовать принуждают не только в бюджетных, но в частных организациях. В некоторых структурах тем, кто не хочет регистрироваться, угрожают санкциями вплоть до увольнения, а тем, кто подаст заявку сам и «приведет друга», обещают «бонус или какое-то поощрение».

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О том, что бюджетников из Москвы принуждают зарегистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию и привлекать к нему родственников и друзей, уже писали СМИ, в том числе «Медуза». Руководитель Общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух называл это «эксцессом исполнителей». По его словам, главы организаций не имеют права принуждать подчиненных к голосованию — могут только информировать. Но опубликованные Навальным таблицы, если они подлинные и действительно используются в ДИТ Москвы, свидетельствуют, что система принуждения бюджетников к голосованию контролируется на уровне мэрии.

Пересказала Ольга Корелина