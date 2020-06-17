«Дождь»: в Москве начали скупать онлайн-голоса в поддержку поправок в Конституцию. Для этого раздают подставные SIM-карты

Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Жителям Москвы стали предлагать за деньги зарегистрироваться на сайте mos.ru и проголосовать онлайн в поддержку поправок в Конституцию, сообщает телеканал «Дождь». За каждую регистрацию обещают заплатить по 75 рублей, за голосование с созданного аккаунта — еще 50 рублей. В день предлагают регистрировать минимум 20 аккаунтов, утверждается в сюжете канала.

Такое предложение появилось в чате в вотсапе, о котором «Дождю» рассказал один из зрителей. В переписке чата пользователь с ником «Олег Викторович» рассказал, что для каждой регистрации будет выдана отдельная SIM-карта. Затем, по его словам, для каждого аккаунта нужно создать электронный адрес и внести данные, которые он пообещал предоставить позднее. В дни голосования участники схемы должны проголосовать за поправки.

Корреспондент «Дождя» встретился с «Олегом Викторовичем» и получил от него 25 SIM-карт. Этот человек заранее попросил всех заинтересовавшихся принести паспорта, чтобы сфотографировать адреса их прописки. На встрече «Олег Викторович» рассказал, что участники схемы получат деньги даже в случае, если mos.ru отклонит регистрацию по SIM-картам и предоставленным данным. Для этого нужно будет предоставить скриншот.

Корреспондент «Дождя» получил SIM-карты в подписном листе главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, баллотировавшегося в Мосгордуму в 2019 году. Табашников заявил, что не знаком с этим человеком и не знает, как тот получил подписной лист.

«Дождь» не уточняет, предоставил ли корреспондент «Олегу Викторовичу» свои паспортные данные. Также не сообщается, получил ли журналист данные 25 человек, необходимые для регистрации на mos.ru. Что стало с SIM-картами после выхода сюжета телеканала, неизвестно.

Замглавы Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что организаторы схемы «сильно рискуют», поскольку «любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ».

Для регистрации на электронное голосование нужны такие персональные данные, как фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС, рассказал главный разработчик электронного голосования Артем Костырко. Он отметил, что подать заявление могут те, чьи паспортные данные из реестра избирателей совпадут с данными в личных кабинетах.

Пересказал Александр Бакланов