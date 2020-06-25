РБК: Путин 29 июня в новом обращении к россиянам разъяснит «значимость поправок в Конституцию»

Кремль запланировал на 29 июня новое обращение президента РФ Владимира Путина к жителям страны. Об этом РБК рассказали близкие к Кремлю источники.

По данным собеседников издания, Путин разъяснит значимость поправок в Конституцию и призовет участвовать в голосовании тех, кто еще этого не сделал.

Последний раз с обращением к россиянам Путин выступал 23 июня. Глава государства объявил о повышении НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Также Путин сообщил о снижении для IT-компаний налога на прибыль.

О поправках в Конституцию Путин упомянул в самом конце обращения, сказав, что референдум пройдет 1 июля, а поправки вступят в силу «только если граждане их поддержат».