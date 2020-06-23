Прошло три месяца с первого обращения. Обычно квартал пролетает быстро, но сейчас у всех было другое ощущение времени. Хочу поблагодарить вас за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через это испытание. В некоторых регионах обстановка остается сложной, но у нас уже есть механизм оперативного реагирования. «Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак».

Святая обязанность государства — поддержать врачей, обеспечить их всем необходимым. Изъяны в выплатах врачей были, но их устраняли. Доплаты медикам продлеваются на июль и август. Соцработникам выплаты продлеваются до середины сентября.

Другой важный вопрос — помощь детям с орфанными заболеваниями и их семьям. С 1 января 2021 года ставку НДФЛ надо повысить с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Повышенный налог — только с суммы дохода, превышающей 5 миллионов. Полученные от этой реформы средства — до 60 миллиардов рублей в год — целевым образом направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

Еще одна выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет — в июле. Новые заявления подавать не надо. Остальные выплаты на детей тоже будут начислены в автоматическом режиме. Повышенные пособия по безработице и другие меры поддержки экономики будут действовать и в июле, и в августе.

Курс рубля не рухнул, процесс обучения в школах и вузах не останавливался. Посевную кампанию провели! Уровень безработицы вырос, но могло быть хуже. Нужно быстро восстановить экономику и вывести на докризисный уровень. Программу льготной ипотеки распространим на новое жилье ценой до 6 миллионов рублей, в крупных городах, включая Москву, — до 12 миллионов рублей. Еще 100 миллиардов рублей на программу льготных кредитов под 2% для пострадавших отраслей. Режим для самозанятых — во всех регионах с 1 июля. Налоговый маневр в IT-отрасли — бессрочное снижение ставки страховых взносов до 7,6%, налога на прибыль — до 3%. Налог на контролируемые компании — фиксированные 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности. Еще 100 миллиардов рублей направить в субъекты федерации, и столько же — на обновление дорожной сети. В новом бюджетном цикле — увеличить расходы на здравоохранение и образование.

1 июля голосуем по поправкам в Конституцию России. «Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат». Эпидемия пока не закончилась. «Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло».

Фото в анонсе: Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA