Сыну Виктора Бабарико предъявили обвинение

Сыну кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико предъявлено обвинение, сообщает предвыборный штаб кандидата в твиттере.

Вместе со своим отцом Эдуард Бабарико заключен под стражу. В штабе заявили, что обжалуют меру пресечения.

Накануне стало известно о предъявлении обвинения самому кандидату в президенты. Адвокат Бабарико не смог раскрыть обстоятельства уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Виктор Бабарико считается главным соперником действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах.

18 июня комитет госконтроля Белорусиии задержал Бабарико, назвав его «руководителем противоправной деятельности». За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты.