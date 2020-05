The Guardian: у разведок Великобритании и Австралии нет данных об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

В данный момент не существует доказательств того, что коронавирус распространился в результате утечки из Института вирусологии в Ухани. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Собеседники издания отрицают, что доклад о сокрытии Китаем данных про коронавирус, на который сослалось австралийское издание The Daily Telegraph, был составлен на основе данных разведывательного союза «Пять глаз» (в него входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания).

По словам источников The Guardian, в докладе из The Daily Telegraph не было секретной информации, полученной от британской разведки. Ранее источники The Sydney Morning Herald в австралийской разведке заявили, что доклад по большей части основан на информации из СМИ.

Собеседник The Guardian в разведке Австралии высказал мнение, что The Daily Telegraph получила сведения для публикации из США. «Моя интуиция говорит, что это был инструмент для контрпропаганды и усиления давления на Китай», — заявил он.

Два источника CNN в правительствах западных стран заявили, что союз «Пять глаз» склоняется к версии о том, что коронавирус распространился с рынка морепродуктов в Ухани, как утверждал Китай, а не из Института вирусологии. Источник в одной из стран «Пяти глаз» добавил, что версия об утечке из лаборатории рассматривается, но ее нельзя назвать обоснованной.

Официально власти Австралии считают, что вирус распространился с рынка морепродуктов и оценивают вероятность версии с утечкой из лаборатории в 5%, писала The Daily Telegraph. Власти Канады и Великобритании воздержались от прямых ответов о происхождении вируса, пишет Foreign Policy.

Версии о том, что коронавирус мог случайно «сбежать» из Института вирусологии в Ухани, придерживаются власти США. О существовании доказательств в пользу этой версии говорили, в частности, президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала заявление Помпео спекулятивным. При этом организация пожаловалась на то, что Китай не пригласил ее к участию в расследовании о происхождении вируса.