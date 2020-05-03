Иностранные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных по коронавирусу

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке новой коронавирусной инфекции в стране. Об этом пишет австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (в него входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания).

В докладе иностранных разведок утверждается, что китайские власти заставляли врачей молчать о вирусе, уничтожали биоматериалы из лабораторий и отказывались предоставлять образцы международным специалистам, работающим над созданием вакцины.

Также в КНР отказывались сообщать, что коронавирус передается от человека к человеку — об этом китайским ученым было известно еще в начале декабря 2019 года, но власти официально признали это лишь 20 января, пишет издание.

Спецслужбы разошлись во мнении о происхождении коронавируса. Известно, что образцы вируса, схожего с SARS-CoV-2, были обнаружены профессором Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии в пещере провинции Юньнань еще в 2013 году. В дальнейшем ученые работали над синтезом вируса в лабораторных условиях. Американская разведка склоняется к версии, что утечка вируса произошла из лаборатории. Телеканал Fox News утверждал, что «нулевым пациентом» стал именно сотрудник института вирусологии Ухани. Австралийская разведка поддерживает китайскую версию о естественном происхождении коронавируса.